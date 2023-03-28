Разведка Британии рассказала о потерях армии РФ в бронетехнике возле Авдеевки

Российские оккупационные войска несут значительные потери в бронетехнике в попытках окружить Авдеевку в Донецкой области и не имеют значительного прогресса.

Об этом сообщает разведка Британии.

Как отмечается, в последние дни Россия продолжает отдавать приоритет операции по попытке оцепления города Авдеевка.

Однако пока оккупанты достигли лишь незначительного прогресса ценой огромных потерь в технике. Так, 10-й танковый полк России, вероятно, потерял значительную часть своих танков при попытке окружить Авдеевку с юга. Полк входит в состав 3-го армейского корпуса, первого крупного нового формирования, созданного Россией для поддержки вторжения в Украину.

В разведке добавили, что 3-й армейский корпус особенно страдает проблемами с плохой дисциплиной и плохим моральным духом. Несмотря на вероятный период обучения в Белоруссии, формирование все еще демонстрирует ограниченную боеспособность.

"Потери 10-го танкового полка, вероятно, в основном были нанесены тактически ложными фронтальными атаками, подобными другим недавним неудачным российским танковым атакам, например, вокруг города Угледар", - говорится в сообщении.

Ранее разведка Великобритании сообщала, что за последние три недели российские оккупационные войска продвинулись в направлении города Авдеевка севернее Донецка. Пока тактически ситуация под Авдеевкой напоминает то, что происходит с обороной Бахмута.