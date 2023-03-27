Авдеевка в "красной зоне": город закрыли на въезд

С 27 марта посещение города Авдеевка Донецкой области запрещено для волонтеров и журналистов.

Об этом сообщил глава военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш.

Он заявил, что Авдеевка теперь в "красной зоне".

"Посещение, заезд в город представителей прессы, даже аккредитованных, запрещено. Это касается и волонтеров. В связи с обострением ситуации вокруг города", – заявил Барабаш.

Он ссылается на приказ, в котором прописан прямой запрет на посещение города.

Барабаш предупредил журналистов, которые зная, что есть определенный запрет, пытаются въезжать в город, прикидываясь волонтерами, которые хотят ввезти гуманитарную помощь для местных жителей.

"Этого не нужно делать, всего достаточно, местные власти над этим работают", - добавил Барабаш.

Отметим, вчера Барабаш сообщил, что из Авдеевки Донецкой области начнут эвакуацию оставшихся в городе последних работников коммунальных служб.

В настоящее время в городе остаются около двух тысяч мирных жителей.

Ранее разведка Великобритании сообщала, что за последние три недели российские оккупационные войска продвинулись в направлении города Авдеевка севернее Донецка. Пока тактически ситуация под Авдеевкой напоминает то, что происходит с обороной Бахмута.