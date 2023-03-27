Авдіївка в "червоній зоні": місто закрили на в'їзд

З 27 березня відвідування міста Авдіївка Донецької області заборонене для волонтерів та журналістів.

Про це повідомив голова військової адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш.

Він заявив, що Авдіївка відтепер у "червоній зоні".

"Відвідування, заїзд в місто представників преси, навіть акредитованих, заборонено. Це стосується і волонтерів. У зв’язку із загостренням ситуації навколо міста", – заявив Барабаш.

Він посилається на наказ, у якому прописана пряма заборона на відвідування міста.

Барабаш попередв журналістів, які знаючи, що є певна заборона, намагаються заїжджати в місто, прикидаючись волонтерами, які хочуть завезти гуманітарну допомогу для місцевих мешканців.

"Цього не треба робити, всього достатньо, місцева влада над цим працює", – додав Барабаш.

Зазначимо, вчора Барабаш повідомив, що із Авдіївки Донецької області розпочнуть евакуацію останніх працівників комунальних служб, які ще залишилися в місті.

Нині в місті залишаються близько двох тисяч мирних жителів.

Раніше розвідка Великобританії повідомляла, що за останні три тижні російські окупаційні війська просунулися у напрямку міста Авдіївка, на північ від Донецька. Наразі тактично ситуація під Авдіївкою нагадує те, що відбувається з обороною Бахмута.