Ситуація під Авдіївкою нагадує нинішню оборону Бахмута, - розвідка Британії

За останні три тижні російські окупаційні війська просунулися у напрямку міста Авдіївка, на північ від Донецька. Наразі тактично ситуація під Авдіївкою нагадує те, що відбувається з обороною Бахмута.

Про це повідомляє розвідка Великобританії.

За даними відомства, російську наступальну операцію переважно проводить 1-й армійський корпус так званої "ДНР", учасники якого добре зннають місцевість.

"За останні три тижні "повзучий" наступ російських сил досягнув певних успіхів", - зазначають у розвідці.

Там зауважують, що Авдіївка перебуває на лінії фронту з 2014 року. Наразі місто майже повністю зруйноване.

"Територію Авдіївського коксохімічного заводу, скоріш за все, розглядатимуть як особливо зручне для ведення оборони місце у подальших бойових діях", - підкреслюють в розвідці.

Аналітики відзначають, що тактично ситуація під Авдіївкою нагадує те, що відбувається з обороною Бахмута – українські військові продовжують організовану оборону міста, але їхні шляхи постачання під усе більшою загрозою через те, що російські війська намагаються зайти з флангів.

Раніше у розвідці Британії повідомляли, що російске військове керівництво намагатиметься відновити наступальний потенціал сил після поповнення особового складу та запасів боєприпасів.

Також у розвідці Британії розповіли, що російській наступ у Вугледарі Донецької області пригальмувався завдяки новій техніці бою, яку застосовують ЗСУ. Отримані українськими військовим на озброєння дистанційні протиброньові мінні системи RAAM допомогли відбити кілька спроб штурму Вугледара.