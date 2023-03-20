Ситуация под Авдеевкой напоминает продолжающуюся оборону Бахмута, - разведка Британии

За последние три недели российские оккупационные войска продвинулись по направлению к городу Авдеевка, к северу от Донецка. Сейчас ситуация под Авдеевкой напоминает то, что происходит с обороной Бахмута.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

По данным ведомства, российскую наступательную операцию преимущественно проводит 1-й армейский корпус так называемой ДНР, участники которого хорошо знают местность.

"За последние три недели "ползучее" наступление российских сил достигло определенных успехов", - отмечают в разведке.

Там напоминают, что Авдеевка находится на линии фронта с 2014 года. В настоящее время город почти полностью разрушен.

"Территория Авдеевского коксохимического завода, скорее всего, будет рассматриваться как особенно удобное для ведения обороны место в дальнейших боевых действиях", - подчеркивают в разведке.

Аналитики отмечают, что тактически ситуация под Авдеевкой напоминает происходящее с обороной Бахмута – украинские военные продолжают организованную оборону города, но их пути снабжения под все большей угрозой из-за того, что российские войска пытаются зайти с флангов.

Ранее в разведке Британии сообщаи, что российское военное руководство будет пытаться восстановить наступательный потенциал сил после пополнения личного состава и запасов боеприпасов.

Также в разведке Британии рассказали, что российское наступление в Угледаре Донецкой области притормозилось благодаря новой технике боя, которую применяют ВСУ. Полученные украинскими военными на вооружение дистанционные противоброневые минные системы RAAM помогли отразить несколько попыток штурма Угледара.