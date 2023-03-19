Разведка Британии объяснила, почему рашисты объявили Мелитополь "столицей" Запорожской области

Оккупационные российские власти объявили Мелитополь "столицей" подконтрольной России части Запорожской области. Такое решение, вероятно, свидетельствует о том, что оккупанты признают, что вряд ли смогут продвинуться на Запорожском направлении.

Об этом сообщает разведка Британии.

Оккупанты заявили, что объявление Мелитополя "столицей" - это временная мера, "пока город Запорожье не будет подконтролен России".

В разведке подчеркивают, что Россия никогда не оккупировала Запорожье. Город находится примерно в 35 км от нынешней линии фронта.

"Тихое провозглашение альтернативной столицы, по всей вероятности, является молчаливым признанием российской системой того, что ее войска вряд ли смогут захватить ранее запланированные основные объекты в ближайшем будущем", - говорится в сообщении.

Напомним, мэр Мелитополя Иван Федоров ранее сообщал, что оккупационная "власть", поставленная Кремлем на временно оккупированных территориях юга Украины, заявляет о якобы усилении контроля на блокпостах.