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Разведка Британии объяснила, почему рашисты объявили Мелитополь "столицей" Запорожской области
Оккупационные российские власти объявили Мелитополь "столицей" подконтрольной России части Запорожской области. Такое решение, вероятно, свидетельствует о том, что оккупанты признают, что вряд ли смогут продвинуться на Запорожском направлении.
Об этом сообщает разведка Британии.
Оккупанты заявили, что объявление Мелитополя "столицей" - это временная мера, "пока город Запорожье не будет подконтролен России".
В разведке подчеркивают, что Россия никогда не оккупировала Запорожье. Город находится примерно в 35 км от нынешней линии фронта.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Тихое провозглашение альтернативной столицы, по всей вероятности, является молчаливым признанием российской системой того, что ее войска вряд ли смогут захватить ранее запланированные основные объекты в ближайшем будущем", - говорится в сообщении.
Напомним, мэр Мелитополя Иван Федоров ранее сообщал, что оккупационная "власть", поставленная Кремлем на временно оккупированных территориях юга Украины, заявляет о якобы усилении контроля на блокпостах.