Оккупанты на юге усиливают контроль на блокпостах: к чему готовятся

Оккупационная "власть", поставленная Кремлем на временно оккупированных территориях юга Украины, заявляет о якобы усилении контроля на блокпостах.

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Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

По словам Федорова, глава подконтрольной России "военно-гражданской администрации Херсонской области" Владимир Сальдо якобы ожидает "проникновения вооруженных ДРГ". Гауляйтер заставляет росгвардейцев обыскивать машины гражданских, которые едут по своим делам.

Тем временем во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области российские захватчики устраивают выборочные проверки авто и пешеходов. По словам Федорова, остановить могут в любой момент, прямо посреди улицы.

"На Мелитопольщине блокпосты устанавливают даже в заповедной зоне близ Бирючего – видимо, против боевых гусей и комаров", - сообщает мэр Мелитополя.

Отметим, что российские оккупанты часто используют провокации "под чужим флагом", чтобы потом обвинить украинскую сторону.

Напомним, в начале марта губернатор Брянской области РФ заявил, что в регион проникла украинская ДРГ и обстреляла авто с гражданскими. В Офисе президента Зеленского опровергли эту информацию. Советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк заявил, что это традиционная для РФ тактика провокаций.

Кроме того, часто российские войска сами обстреливают гражданские объекты на захваченной ими территории Херсонской области – с целью дискредитировать ВСУ. О таких инцидентах неоднократно говорилось в сводках Генштаба.