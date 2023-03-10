Окупанти на півдні посилюють контроль на блокпостах: до чого готуються

Окупаційна "влада", поставлена Кремлем на тимчасово окупованих територіях півдня України, заявляє про нібито посилення контролю на блокпостах.

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Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За словами Федорова, голова підконтрольної Росії "військово-цивільної адміністрації Херсонської області" Володимир Сальдо нібито очікує "проникнення озброєних ДРГ". Гауляйтер примушує росгвардійців обшуковувати машини селян, які просто їдуть у своїх справах.

Тим часом, у тичасово окупованому Мелітополі Запорізької області російські загарбники влаштовують вибіркові перевірки авто і пішоходів. За словами Федорова, зупинити можуть у будь-який момент, просто посеред вулиці.

"На Мелітопольщині блокпости встановлюють навіть в заповідній зоні поблизу Бірючого – мабуть, проти бойових гусей і комарів", - повідомляє мер Мелітополя.

Зауважимо, що російські окупанти часто використовують провокації "під чужим прапором", щоб потім звинуватити українську сторону.

Нагадаємо, на початку березня губернатор Брянської області РФ заявив, нібито в регіон проникла українська ДРГ і обстріляла авто з цивільними. В Офісі президента Зеленського спростували цю інформацію. Радник керівника ОПУ Михайло Подоляк заявив, що це традиційна для РФ тактика провокацій.

Крім того, часто російські війська самі обстрілюють цивільні об'єкти на захопленій ними території Херсонської області - з метою дискредитувати ЗСУ. Про такі інциденти неодноразово йшлося у зведеннях Генштабу.