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Россияне обстреливают оккупированную часть Херсонщины, чтобы дискредитировать ВСУ - Генштаб
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявляют, что российские войска сами обстреливают гражданские объекты на захваченной ими территории Херсонской области. Об этом говорится в его вечерней сводке.
"С целью формирования негативного отношения к Украине и дискредитации Вооруженных сил Украины среди гражданского населения на временно занятой территории Херсонской области противник производит артиллерийские обстрелы подконтрольных им территорий. Поражению подвергаются медицинские учреждения, жилые дома и учебные заведения", - говорится в сообщении без подробностей.
В то же время отмечено, что на подконтрольной Украине территории от вражеского артиллерийского огня пострадали пригород и сам город Херсон, а также районы более 20 населенных пунктов, включая Берислав, Казацкое, Веселое, Антоновка, Велетенское и Береговое Херсонской области.
В свою очередь авиация Сил обороны в течение суток нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Впрочем, о каких областях идет речь, в Генштабе не конкретизируют.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме того, силами обороны в течение текущих суток уничтожены две крылатые ракеты "Калибр". Подразделения же ракетных войск и артиллерии поразили один район сосредоточения живой силы противника.
Отметим также, что ранее в субботу в оперативном командовании "Юг" Сухопутных войск ВСУ сообщили, что за минувшие сутки в его зоне ответственности враг совершил более 70 обстрелов мирных населенных пунктов. В частности, поврежден газопровод и несколько жилых домов в Очакове Николаевской области и Херсоне, однако обошлось без человеческих потерь.
"Наши ракетно-артиллерийские подразделения выполнили более 70 огневых задач. При очередной попытке вражеской ДРГ высадиться на один из островов в дельте Днепра уничтожена переоборудованная гражданская моторная лодка вместе с личным составом", - заявили военные.
Указано, что по результатам боевой работы вражеские позиции недосчитались 10 военных, двух беспилотных разведчиков типа "Орлан-10", станции радиоэлектронной борьбы, противотанкового ракетного комплекса и крупнокалиберной артиллерийской пушки-гаубицы.