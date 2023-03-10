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В Николаеве задержали информатора оккупантов, корректировавшего ракетные удары по городу
Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили еще одну приспешницу агрессора в ходе контрдиверсионных мер в прифронтовых районах юга Украины. Злоумышленница собирала информацию о местах базирования Сил обороны и расположении критической инфраструктуры на территории Николаевщины.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
По данным следствия, фигуранткой является местная жительница, которая в начале полномасштабного вторжения поддержала российских окупантов и активно рассказывала об этом в соцсетях.
Таким образом, она попала в поле зрения врага, который дистанционно привлек ее к сотрудничеству.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Злоумышленница собирала информацию о местах базирования Сил обороны и расположении критической инфраструктуры на территории Николаевщины.
Для сбора информации злоумышленница выходила на местность и скрыто фотографировала расположение украинских объектов, а также фиксировала прилегающую территорию.
Полученные данные посылала через анонимный мессенджер.
В дальнейшем разведывательную информацию враг мог использовать для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по городу.
Сотрудники СБУ задержали вражескую информаторку на попытках сбора и распространения закрытых сведений.
Во время обыска по месту жительства фигурантки правоохранители обнаружили мобильный телефон с поличным с агрессором.
"Следователи СБУ сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных) формирований, совершенное в условиях военного положения)", - отметили в СБУ.
Там добавляют, что злоумышленница находится под стражей.
Ранее СБУ в Одессе задержала вражеского информатора, обнародовавшего в соцсетях информацию об объектах критической инфраструктуры