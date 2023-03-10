В Николаеве задержали информатора оккупантов, корректировавшего ракетные удары по городу

Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили еще одну приспешницу агрессора в ходе контрдиверсионных мер в прифронтовых районах юга Украины. Злоумышленница собирала информацию о местах базирования Сил обороны и расположении критической инфраструктуры на территории Николаевщины.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным следствия, фигуранткой является местная жительница, которая в начале полномасштабного вторжения поддержала российских окупантов и активно рассказывала об этом в соцсетях.

Таким образом, она попала в поле зрения врага, который дистанционно привлек ее к сотрудничеству.

Злоумышленница собирала информацию о местах базирования Сил обороны и расположении критической инфраструктуры на территории Николаевщины.

Для сбора информации злоумышленница выходила на местность и скрыто фотографировала расположение украинских объектов, а также фиксировала прилегающую территорию.

Полученные данные посылала через анонимный мессенджер.

В дальнейшем разведывательную информацию враг мог использовать для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по городу.

Сотрудники СБУ задержали вражескую информаторку на попытках сбора и распространения закрытых сведений.

Во время обыска по месту жительства фигурантки правоохранители обнаружили мобильный телефон с поличным с агрессором.

"Следователи СБУ сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных) формирований, совершенное в условиях военного положения)", - отметили в СБУ.

Там добавляют, что злоумышленница находится под стражей.

Ранее СБУ в Одессе задержала вражеского информатора, обнародовавшего в соцсетях информацию об объектах критической инфраструктуры