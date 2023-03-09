Шпионили за руководством военкоматов: СБУ задержала агентов ФСБ

Служба безопасности разоблачила новых участников агентурной сети ФСБ, действовавшей в разных регионах Украины. Злоумышленники собирали разведданные о местах дислокации сил обороны, а также информировали агрессора о техническом состоянии объектов критической инфраструктуры после вражеских ударов.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что шестерых российских агентов из этой сети СБУ задержала в конце февраля.

В настоящее время задержаны еще три информатора ФСБ. Они пытались скрыто собирать закрытые сведения вблизи украинских воинских частей.

Среди фигурантов – житель столичного региона, пытавшийся обнаружить запасной командный пункт руководства территориального центра комплектования и социальной поддержки Киева.

Также он получил задание от ФСБ – попасть "под легендой" в помещение одного из военкоматов и провести там разведку.

Другой злоумышленник пошел на сотрудничество с врагом, поскольку рассчитывал на должность в оккупационной администрации в случае захвата части южного региона Украины.

"По данным следствия, информаторы были на дистанционной связи с кадровым сотрудником ФСБ, привлекшим их к негласному сотрудничеству после начала полномасштабного вторжения", - отмечают в СБУ.

Там добавляют, что для коммуникации злоумышленники использовали специально созданный анонимный телеграмм-канал.

"Следователи СБУ сообщили злоумышленникам о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных) формирований, совершенное в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц либо по корыстным мотивам, либо с целью предоставления такой информации государству, осуществляющему вооруженную агрессию против Украины)", - отмечают правоохранители.

В СБУ подчеркивают, что в настоящее время фигуранты под стражей. Продолжается расследование.

Ранее СБУ разоблачила еще одного агента ФСБ в ходе масштабных контрдиверсионных мер в Белгород-Днестровском районе Одесской области. Злоумышленник собирал разведданные о дислокации и вооружении подразделений ВСУ на территории южного региона.