В Одессе задержали вражеского информатора: публиковал в соцсетях информацию об объектах критической инфраструктуры

Служба безопасности разоблачила еще одного приспешника окупантов в результате контрдиверсионных мер на юге Украины. Им оказался местный житель, поддерживающий вооруженную агрессию РФ и оправдывающий военные преступления рашистов.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленник обнародовал в запрещенных соцсетях информацию о местах базирования Сил обороны и расположении объектов критической инфраструктуры в Одесской области.

"Подхваченную" в соцсетях информацию оккупанты использовали для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов.

В случае прилетов вражеский информатор выходил на местность для выяснения и обнародования их последствий для повторных воздушных атак.

Контрразведчики СБУ установили и задержали злоумышленника в Одессе.

"По данным следствия, фигурантом является местный житель, поддерживающий вооруженную агрессию РФ и оправдывающий военные преступления рашистов. Кроме того, на собственных страницах в запрещенных соцсетях он призвал к насильственному захвату государственной власти и уничтожению украинского народа", - сообщили в СБУ.

Во время обыска по месту жительства задержанного правоохранители обнаружили компьютерную технику с поличным.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины),

ч. 1 ст.161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности),

ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время идет расследование для установления всех обстоятельств преступления.

Ранее СБУ разоблачила еще одного агента ФСБ в ходе масштабных контрдиверсионных мер в Белгород-Днестровском районе Одесской области. Злоумышленник собирал разведданные о дислокации и вооружении подразделений ВСУ на территории южного региона.