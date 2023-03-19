Розвідка Британії пояснила, чому рашисти оголосили Мелітополь "столицею" Запорізької області

Окупаційна російська влада оголосила Мелітополь "столицею" підконтрольної Росії частини Запорізької області. Таке рішення, ймовірно, свідчить про те, що окупанти визнають, що навряд чи зможуть просунутися на Запорізькому напрямку.

Про це повідомляє розвідка Британії.

Окупанти заявили, що оголошення Мелітополя "столицею" - це тимчасовий захід, "поки місто Запоріжжя не буде підконтрольне Росії".

У розвідці наголошують, що Росія ніколи не окуповувала Запоріжжя. Місто знаходиться приблизно за 35 км від нинішньої лінії фронту.

"Тихе проголошення альтернативної столиці, ймовірно, є мовчазним визнанням російською системою того, що її війська навряд чи зможуть захопити раніше заплановані основні об'єкти в найближчому майбутньому", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, міський голова Мелітополя Іван Федоров раніше повідомляв, що окупаційна "влада", поставлена Кремлем на тимчасово окупованих територіях півдня України, заявляє про нібито посилення контролю на блокпостах.