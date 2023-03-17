У розвідці Британії розповіли, чи зможе армія РФ піти у наступ

Наразі по всій лінії фронту країна-агресор РФ проводить одні з найнижчих темпів локальних наступальних дій.

Про це повідомляє розвідка Великобританії.

Зазначається, що останніми днями армія країни-агресора РФ та найманці ПВК "Вагнер" зайняли плацдарм на захід від річки Бахмутка в центрі міста Бахмут на Донбасі.

За попередній тиждень річка позначила лінію фронту. Збройні сили України продовжують обороняти західну частину міста.

"Однак по всій лінії фронту Росія проводить одні з найнижчих темпів локальних наступальних дій, які спостерігалися принаймні з січня 2023 року", - зазначають у розвідці.

Там додають, що швидше за все, це пов’язано з тим, що російські війська тимчасово виснажили боєздатність розгорнутих формувань настільки, що навіть локальні наступальні дії зараз неможливі.

На думку розвідки Британії, російске військове керівництво намагатиметься відновити наступальний потенціал сил після поповнення особового складу та запасів боєприпасів.

"Командири, ймовірно, будуть змушені вибирати між проведенням наступальних операцій і веденням надійної оборони по всій лінії", - підкреслюють в розвідці Британії.

Як вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), загальний темп російських наступальних операцій в Україні знизився порівняно з попередніми тижнями через значні втрати живої сили та техніки.

Раніше у розвідці Британії розповіли, що російській наступ у Вугледарі Донецької області пригальмувався завдяки новій техніці бою, яку застосовують ЗСУ. Отримані українськими військовим на озброєння дистанційні протиброньові мінні системи RAAM допомогли відбити кілька спроб штурму Вугледара.