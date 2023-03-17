В разведке Британии рассказали, сможет ли армия РФ пойти в наступление

По всей линии фронта страна-агрессор РФ проводит одни из самых низких темпов локальных наступательных действий.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

Отмечается, что в последние дни армия страны-агрессора РФ и наемники ЧВК "Вагнер" заняли плацдарм западнее реки Бахмутка в центре города Бахмут на Донбассе.

За прошедшую неделю река обозначила линию фронта. Вооруженные силы Украины продолжают защищать западную часть города.

"Однако по всей линии фронта Россия проводит одни из самых низких темпов локальных наступательных действий, которые наблюдались, по крайней мере, с января 2023 года", - отмечают в разведке.

Там добавляют, что, скорее всего, это связано с тем, что российские войска временно истощили боеспособность развернутых формирований настолько, что даже локальные наступательные действия сейчас невозможны.

По мнению разведки Британии, российское военное руководство постарается восстановить наступательный потенциал сил после пополнения личного состава и запасов боеприпасов.

"Командиры, вероятно, будут вынуждены выбирать между проведением наступательных операций и ведением надежной обороны по всей линии", – подчеркивают в разведке Британии.

Как считают аналитики Института изучения войны (ISW), общий темп российских наступательных операций в Украине снизился по сравнению с предыдущими неделями из-за значительных потерь живой силы и техники.

Ранее в разведке Британии рассказали, что российское наступление в Угледаре Донецкой области притормозилось благодаря новой технике боя, которую применяют ВСУ. Полученные украинскими военными на вооружение дистанционные противоброневые минные системы RAAM помогли отразить несколько попыток штурма Угледара.