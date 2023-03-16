В ГУР МО рассказали, к чему готовятся оккупанты в Крыму

Россияне готовятся к оборонным действиям на временно оккупированном Крымском полуострове. Они создали там оборонную группировку.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в эфире телемарафона.

Он отметил, что украинская разведка постоянно отслеживает все, что связано с деятельностью российских войск в Крыму.

"Инфраструктура поддерживается в боевой готовности. Это мощный сухопутный и авиационный компонент, которые размещены на территории Крыма. Например, это около 90 боевых самолетов, около 60 боевых вертолетов. Создана оборонная группировка, которая на сегодняшний день занимается мерами по устройству фортификационных сооружений, линии обороны... Они реально готовятся к оборонительным действиям на территории полуострова", - сказал Скибицкий.

По его словам, мощные оборонительные рубежи россияне обустроили на севере Крымского полуострова и на юге Херсонской области, на подходах к Крыму.

Отметим, Россия начала строительство оборонных сооружений на оккупированных территориях Украины еще в ноябре 2022 года, чтобы предотвратить продвижение Вооруженных сил Украины. А в декабре оккупанты начали укреплять береговую линию в Крыму, опасаясь высадки украинского десанта.