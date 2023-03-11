В ISW объяснили, для чего РФ строит линии обороны в Белгородской и Курской областях и Крыму

Россияне вливают большие средства в строительство оборонных линий в Белгородской и Курской областях РФ. Это информационная операция, которая имеет целью демонизировать Украину и создать видимость угрозы для россиян. В то же время строительство укреплений в оккупированном Крыму свидетельствует о неуверенности РФ в способности удерживать захваченные территории на юге Украины.

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Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Так, губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что российские власти выделили 10 млрд рублей (около $132 млн) на строительство системы укреплений вдоль границы с Украиной. Он просит у властей выделить войска для защиты этих укреплений в случае маловероятного, как отмечают аналитики, нападения Украины на Белгородскую область.

Кроме того, в Курской области, где также нет боев и вряд ли они там будут, идет обустройство обороны вдоль границы с Украиной.

Кроме того, глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что российские войска строят оборонительную линию в Крыму, расположенную далеко от нынешней линии фронта на юге Украины, а российский персонал и техника, размещенные на этих линиях, были бы более целесообразны в других местах Украины, подчеркнули аналитики.

По их мнению, российские чиновники в Курской и Белгородской областях, вероятно, строят оборонительные укрепления для информационных операций, призванных изобразить Украину как угрозу российским территориям, чтобы представить войну в Украине как жизненно необходимую для РФ.

В то же время строительство российских укреплений во временно оккупированном Крыму может свидетельствовать о том, что российские войска не уверены в своей способности удерживать захваченные территории на юге Украины в долгосрочной перспективе.

ISW не фиксирует развертывание российских войск ни на одном из этих оборонительных рубежей. Потому эти укрепления никак не влияют на ход войны и ситуацию на поле боя.

Отметим, Россия начала строительство оборонных сооружений на оккупированных территориях Украины еще в ноябре прошлого года, чтобы предотвратить продвижение Вооруженных сил Украины.

А в декабре 2022 года оккупанты начали укреплять береговую линию в Крыму, опасаясь высадки украинского десанта.