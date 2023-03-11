В ISW пояснили, для чого РФ будує лінії оборони у Бєлгородській і Курській областях та Криму

Росіяни вливають великі кошти в будівництво оборонних ліній у Бєлгородській і Курській областях РФ. Це є інформаційною операцією, яка має на меті демонізувати Україну та створити видимість загрози для росіян. Натомість будівництво укріплень в окупованому Криму свідчить про невпевненість РФ у спроможності утримувати захопленні території на півдні України.

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Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Так, губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що російська влада виділила 10 млрд рублів (близько $132 млн) на будівництво системи укріплень уздовж кордону з Україною. Він просить у влади виділити війська для захисту цих укріплень у разі малоймовірного, як зазначають аналітики, нападу України на Бєлгородську область.

Крім цього, у Курській області, де також немає боїв і навряд чи вони там будуть, триває облаштування оборони вздовж кордону з Україною.

Крім того, глава окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив, що російські війська будують оборонну лінію в Криму, яка розташована далеко від нинішньої лінії фронту на півдні України, а російський персонал і техніка, розміщені на цих лініях, були б більш доцільними в інших місцях України, підкреслили аналітики.

На їхню думку, російські чиновники в Курській і Бєлгородській областях, ймовірно, будують оборонні укріплення задля інформаційних операцій, які покликані зобразити Україну як загрозу російським територіям, щоб представити війну в Україні як життєво необхідну для РФ.

Натомість будівництво російських укріплень в тимчасово окупованому Криму може свідчити про те, що російські війська не впевнені у своїй здатності втримувати захоплені території на півдні України в довгостроковій перспективі.

ISW не фіксує розгортання російських військ на жодному з цих оборонних рубежів. Тому ці укріплення ніяк не впливають на хід війни і ситуацію на полі бою.

Зазначимо, Росія почала будівництво оборонних споруд на окупованих територіях України ще у листопаді минулого року, щоб запобігти просуванню Збройних сил України.

А у грудні 2022 року окупанти почали укріплювати берегову лінію в Криму, побоюючись висадки українського десанту.