У ГУР МО розповіли, до чого готуються окупанти у Криму

Росіяни готуються до оборонних дій на тимчасово окупованому Кримському півострові. Вони створили там оборонне угрупування.

Про повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що українська розвідка постійно відстежує все, що пов'язане з діяльністю російських військ у Криму.

"Інфраструктура підтримується в бойовій готовності. Це потужний сухопутний і авіаційний компонент, які розміщені на території Криму. Наприклад, це близько 90 бойових літаків, близько 60 бойових вертольотів. Створене оборонне угруповання, яке на сьогоднішній день здійснює заходи з облаштування фортифікаційних споруд, лінії оборони... Вони реально готуються до оборонних дій на території півострова", - сказав Скібіцький.

За його словами, найпотужніші оборонні рубежі росіяни облаштували на півночі Кримського півострова та на півдні Херсонської області, на підходах до Криму.

Зазначимо, Росія почала будівництво оборонних споруд на окупованих територіях України ще у листопаді 2022 року, щоб запобігти просуванню Збройних сил України. А у грудні окупанти почали укріплювати берегову лінію в Криму, побоюючись висадки українського десанту.