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Россияне нанесли четыре авиаудара по Авдеевке (ФОТО)

Авдеевка, 26 марта 2023
Последствия российских авиаударов по Авдеевке, 26 марта 2023 года. Фото: Андрей Ермак / Telegram

Российские оккупанты в ночь на 26 марта несколько раз массированно обстреляли Авдеевку Донецкой области, а утром нанесли четыре авиаудара по городу. Об этом сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в комментарии "Суспільному".

Он отметил, что один раз враг попал на территорию коксохимического завода, а также трижды ударил по центральной части города. Оккупанты попали по двум многоквартирным домам. Обошлось без погибших и пострадавших.

"Очень горячо. Ночью было несколько массированных обстрелов по Авдеевке и коксохиму. Обычно бывает по 20-30 обстрелов в сутки и до 10 авиаударов", – добавил чиновник.

Также он рассказал, что в настоящее время в Авдеевке остаются около двух тысяч мирных жителей.

Авдеевка, 26 марта 2023 Авдеевка, 26 марта 2023 Авдеевка, 26 марта 2023
Авдеевка, 26 марта 2023
Последствия российских авиаударов по Авдеевке, 26 марта 2023 года. Фото: Андрей Ермак / Telegram
Авдеевка, 26 марта 2023
Последствия российских авиаударов по Авдеевке, 26 марта 2023 года. Фото: Андрей Ермак / Telegram
Авдеевка, 26 марта 2023
Последствия российских авиаударов по Авдеевке, 26 марта 2023 года. Фото: Андрей Ермак / Telegram Авдеевка, 26 марта 2023

Напомним, что 25 марта войска РФ обстреляли Часов Яр и Торецк Донецкой области. В результате в Часовом Яру погиб 62-летний мужчина, который ехал на велосипеде, а в Торецке – 81-летняя женщина, которая находилась возле собственного дома.