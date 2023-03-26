Россияне нанесли четыре авиаудара по Авдеевке (ФОТО)

Российские оккупанты в ночь на 26 марта несколько раз массированно обстреляли Авдеевку Донецкой области, а утром нанесли четыре авиаудара по городу. Об этом сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в комментарии "Суспільному".

Он отметил, что один раз враг попал на территорию коксохимического завода, а также трижды ударил по центральной части города. Оккупанты попали по двум многоквартирным домам. Обошлось без погибших и пострадавших.

"Очень горячо. Ночью было несколько массированных обстрелов по Авдеевке и коксохиму. Обычно бывает по 20-30 обстрелов в сутки и до 10 авиаударов", – добавил чиновник.

Также он рассказал, что в настоящее время в Авдеевке остаются около двух тысяч мирных жителей.

Последствия российских авиаударов по Авдеевке, 26 марта 2023 года. Фото: Андрей Ермак / Telegram Последствия российских авиаударов по Авдеевке, 26 марта 2023 года. Фото: Андрей Ермак / Telegram Последствия российских авиаударов по Авдеевке, 26 марта 2023 года. Фото: Андрей Ермак / Telegram Авдеевка, 26 марта 2023

Напомним, что 25 марта войска РФ обстреляли Часов Яр и Торецк Донецкой области. В результате в Часовом Яру погиб 62-летний мужчина, который ехал на велосипеде, а в Торецке – 81-летняя женщина, которая находилась возле собственного дома.