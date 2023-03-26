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Российские войска за сутки три раза обстреляли Херсон. Есть пострадавшие

Обстрел Херсона, обстрел Херсонской области
Россияне обстреливают Херсон фактически каждый день. Фото: Херсонская областная прокуратура

В течение суток 25 марта военные Российской Федерации трижды открывали огонь по Херсону. 13 снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома, территорию и здание школы.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

В результате российских атак 9 человек получили ранения разной степени тяжести.

Всего за минувшие сутки противник совершил 49 обстрелов по жителям Херсонской области. Россияне выпустили 210 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов".

"По эвакуации населения. С деоккупированной территории области эвакуирован 91 человек", - добавил Прокудин.

Известно, что 25 марта российские оккупанты обстреляли пункт выдачи гуманитарной помощи в Херсоне. До этого, за сутки, 24 марта, российские оккупационные войска убили двух человек в Херсонской области. Еще шесть человек получили ранения.

В течение суток 23 марта армия РФ 74 раза открывала огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. В частности, 12 снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома, медицинское учреждение.

Автор:
Вита Молодан