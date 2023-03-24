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Армия РФ выпустила 423 снаряда по Херсонщине: один человек погиб
Российские оккупационные войска в течение суток 23 марта 74 раза открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.
Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
Он отметил, что за минувшие сутки армия страны-агрессора РФ совершила 74 обстрела, выпустив 423 снаряда из тяжелой артиллерии и "Градов".
Город Херсон враг обстрелял 4 раза.Подписывайтесь на наш YouTube канал
12 снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома, медицинское учреждение.
По словам главы области, есть пострадавшие среди гражданского населения: один человек погиб.
Напомним, российские войска ни на день не прекращают обстрелы населённых пунктов Херсонщины.
В течение суток 22 марта кафиры совершили 54 обстрела Херсонской области, выпустив 319 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов". Город Херсон враг обстрелял 5 раз.