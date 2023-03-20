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Армия РФ в сутки выпустила 385 снарядов по Херсонщине: есть пострадавшие
Российские оккупационные войска в течение суток 19 марта 86 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.
Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
Он отметил, что за минувшие сутки армия страны-агрессора РФ совершила 86 обстрелов, выпустив 385 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов".
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13 снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома.
По словам главы области, есть пострадавшие среди гражданского населения - шесть человек получили ранения.
Напомним, российские войска ни на день не прекращают обстрелы населённых пунктов Херсонщины.
В течение суток 18 марта из-за вражеских обстрелов два человека получили ранения.