Армия РФ в сутки выпустила 385 снарядов по Херсонщине: есть пострадавшие

Российские оккупационные войска в течение суток 19 марта 86 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что за минувшие сутки армия страны-агрессора РФ совершила 86 обстрелов, выпустив 385 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов".

Город Херсон враг обстрелял 3 раза.

13 снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома.

По словам главы области, есть пострадавшие среди гражданского населения - шесть человек получили ранения.

Напомним, российские войска ни на день не прекращают обстрелы населённых пунктов Херсонщины.

В течение суток 18 марта из-за вражеских обстрелов два человека получили ранения.