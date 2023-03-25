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Армия РФ нанесла удары по Херсонской области. Есть жертвы

Обстрел Херсонской области, обстрел Херсона
Утренний обстрел пгт Белозерка Херсонской области 24 марта. Фото: Офис генпрокурора

Российские оккупационные войска за сутки, 24 марта, убили двух человек в Херсонской области. Еще шесть человек получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

За день оккупанты совершили 67 обстрелов, выпустив 301 снаряд из тяжелой артиллерии и "Градов". Областной центр - Херсон - россияне обстреляли 7 раз за сутки.

Что касается разрушений, то 23 снаряда попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома, медицинское учреждение. 

В частности, известно, что с утра 24 марта вражеские снаряды попали и в складское помещение, но пожар быстро ликвидировали спасатели. Кроме того, с деоккупированной территории области эвакуированы 59 человек.

До этого, в течение суток 23 марта российские оккупационные войска 74 раза открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. В частности, 12 снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома, медицинское учреждение.

Днем ранее, в течение суток 22 марта оккупанты совершили 54 обстрела Херсонской области, выпустив 319 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов". Город Херсон враг обстрелял 5 раз.

Автор:
Вита Молодан