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Обстрелы Херсонщины не утихают: один человек погиб
Российские оккупационные войска в течение суток 22 марта 54 раза открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.
Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
Он отметил, что за минувшие сутки армия страны-агрессора РФ совершила 54 обстрела Херсонской области, выпустив 319 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов".
Город Херсон враг обстрелял 5 раз.Подписывайтесь на наш YouTube канал
19 снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома.
По словам главы области, есть пострадавшие среди гражданского населения: один человек погиб, двое получили ранения.
Напомним, российские войска ни на день не прекращают обстрелы населённых пунктов Херсонщины.
В течение суток 21 марта оккупанты 74 раза обстреляли Херсонщину, выпустив 248 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов". Херсон попадал во вражеский удар 8 раз.