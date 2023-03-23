Обстрелы Херсонщины не утихают: один человек погиб

Российские оккупационные войска в течение суток 22 марта 54 раза открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что за минувшие сутки армия страны-агрессора РФ совершила 54 обстрела Херсонской области, выпустив 319 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов".

Город Херсон враг обстрелял 5 раз.

19 снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома.

По словам главы области, есть пострадавшие среди гражданского населения: один человек погиб, двое получили ранения.

Напомним, российские войска ни на день не прекращают обстрелы населённых пунктов Херсонщины.

В течение суток 21 марта оккупанты 74 раза обстреляли Херсонщину, выпустив 248 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов". Херсон попадал во вражеский удар 8 раз.