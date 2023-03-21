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Россияне за сутки выпустили 393 снаряда по Херсонщине: есть жертвы

Херсон, обстрелы, оккупанты,
Россияне ежедневно выпускают по Херсону невероятное количество снарядов

Российские оккупационные войска в течение суток 20 марта 66 раз обстреляли Херсонщину, выпустив 393 снаряда из тяжелой артиллерии и "Градов". Херсон попадал во вражеский удар трижды.

14 снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома, сообщил глава области Александр Прокудин.

"К сожалению, есть жертвы. Один человек погиб, семеро (из них один ребенок) - получили ранения", - написал он.

Местные власти продолжают эвакуировать тех, кто желает покинуть опасные территории. Вчера из деоккупированной части Херсонщины был эвакуирован 41 человек.

Напомним, 19 марта оккупанты 86 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.