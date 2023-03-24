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Россияне ударили по Херсону: один человек погиб

Россияне ударили по Херсону: один человек погиб
Российские войска ни на день не прекращают обстрелы населённых пунктов Херсонщины. Фото: скриншот

Российская армия нанесла очередной удар по гражданским жителям. Под огонь попали двое мужчин, находившихся на реке. Они получили осколочные ранения разной степени тяжести.

Пострадавшие смогли подплыть к берегу, где их ждали медики, но 55-летний мужчина скончался от осколочного ранения в грудь, сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

Другой пострадавший – 77-летний херсонец, получил ранение конечностей и грудной клетки. Бригада "скорой" госпитализировала его в больницу в состоянии средней тяжести.

Вражеские снаряды попали и в складское помещение, но пожар быстро ликвидировали спасатели.

Российские войска ни на день не прекращают обстрелы населённых пунктов Херсонщины. За минувшие сутки, россияне 74 раз обстреляли Херсонщину, выпустив 423 снаряда из тяжелой артиллерии и "Градов".

В течение суток 22 марта оккупанты совершили 54 обстрела Херсонской области, выпустив 319 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов". Город Херсон враг обстрелял 5 раз.