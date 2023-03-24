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Оккупанты обстреляли Белозерку в Херсонской области: есть жертва и раненые

Оккупанты обстреляли Белозерку в Херсонской области: есть жертва и раненые
Последствия обстрелов. Фото: Херсонская областная прокуратура.

Армия РФ утром 24 марта массово обстреляла Белозерку в Херсонской области.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА.

"Рядом нет ни одного военного объекта, военные РФ прицельно били по домам мирных жителей области. И это во время, когда люди еще спали в своих домах", - говорится в сообщении.

В результате утренней атаки один человек погиб, еще четыре человека – ранены. Двое из пострадавших госпитализировали с тяжелыми ранениями, сейчас врачи борются за их жизнь.

По информации Офиса генпрокурора, в результате обстрела также повреждены дома, линии электропередач, газопроводы.

Напомним, российские войска ни на день не прекращают обстрелы населённых пунктов Херсонщины.

Автор:
Нина Комащенко