Россияне ночью массированно обстреляли Сумщину: в ОВА рассказали о последствиях

Российские оккупационные войска в ночь на 24 марта совершили массированный обстрел из разных видов оружия по Сумской области, есть погибшие и раненые.

Об этом сообщила пресс-служба Сумской ОВА.

"Массировано обстрелян город Белополье: совершен авиационный удар, обстрел из РСЗО "Град" (80 "прилетов") и из ствольной артиллерии (20 "прилетов"). В результате обстрела Белополья погибли 2 человека, ранены 9 человек", - говорится в сообщении.

Кроме того, из-за обстрелов в городе разрушены административное здание, здание школы, жилой дом; повреждены многоквартирные и частные дома, общежитие.

Также оккупанты обстреляли город Ворожба, в результате чего повреждены жилой дом и хозяйственное сооружение. Там травмирован один человек.

"В селе Виры совершен авиационный удар и удар БпЛА (дрон-камикадзе). В результате удара поврежден детский сад, административное здание. Разрушено здание школы. По селу Речки совершен артиллерийский обстрел. В результате обстрела повреждены частные дома, административное здание и здание гимназии", - сообщили в пресс-службе ОВА.

Кроме того, рашисты нанесли авиационный удар по агрофирме в Николаевской поселковой громаде. В результате удара повреждены производственные помещения и сельскохозяйственная техника.

Напомним, командир оперативно-тактической группировки "Сумы" Василий Осипчук сообщил, что в Сумской области пока не собираются сокращать комендантский час.