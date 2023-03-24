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Оккупанты продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру Харьковщины (ФОТО)
Армия страны-агрессора РФ не прекращает террор мирного населения Харьковской области. Враг продолжает обстреливать мирное население и гражданскую инфраструктуру приграничных населенных пунктов Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По его словам, за прошедшие сутки под огнем оккупантов были Купянск, Гряниковка, Крахмальное, Стрелка, Старица, Ольховатка и другие населенные пункты.
В селах Морозова Долина и Басово Богодуховского района в результате артиллерийских и минометных обстрелов повреждены частные жилые дома, сооружения фермерского хозяйства, линии электропередач.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Глава области добавил, что жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.
Кроме того, в Харьковской области продолжается гуманитарное разминирование. За прошедшие сутки пиротехники ГСЧС обследовали около 4 га территории и обезвредили еще 155 взрывоопасных предметов.
Напомним, накануне в селе Чернещина Изюмского района в результате вражеских обстрелов повреждено здание храма.
Отметим, из-за постоянных вражеских обстрелов Харьковская областная военная администрация начала обязательную бесплатную эвакуацию семей с детьми и маломобильных жителей из Купянской городской общины.