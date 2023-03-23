В Сумській ОВА пояснили, чому не пом'якшуватимуть комендантську годину

В Сумській області наразі не збираються скорочувати комендантську годину. Як повідомляють в обласній військовій адміністрації, про це заявив на брифінгу командир оперативно-тактичного угруповання "Суми" Василь Осипчук.

"Ми – прикордонна область. Я вважаю, що комендантська година з 23:00 до 4:00 дозволяє забезпечити безпеку в області. І скорочувати її тривалість не потрібно", – зазначив він.

В свою чергу, виконуючий обов'язки начальника ОВА Тарас Савченко подякував командиру ОТУ за цю позицію, вказавши, що влада не може піти на повну лібералізацію щодо комендантської години чи обмежень по алкоголю – як з безпекової ситуації, так і з психологічної.

"Ми розуміємо, що почалася весна, стало тепліше, але в країні війна. І гуляння в клубах і барах до ранку з алкогольними напоями – це справді не на часі. Тим більше, що у людей зараз на руках багато зброї, і можуть бути різні ситуації. Тому не можна приймати популістських рішень. Ми абсолютно підтримуємо військових: послаблювати обмеження як по алкоголю, так і щодо тривалості комендантської години не потрібно", - сказав він.

Нагадаємо, що з 24 березня скорочено комендантську годину в Херсонській області: вона триватиме з 20:00 до 6:00. Крім того, з 26 березня у Києві, де комендантська година значно коротша, її скоротили ще одну годину - до 0:00-5:00. При цьому ще 1 березня таке ж рішення почало діяти на території Одеської області.

Зазначимо, однак, що ще зовсім недавно, 8 березня, у Київській міській військовій адміністрації заявляли, що скоротити комендантську годину в столиці не можуть з безпекових причин.