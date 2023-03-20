Офіційно: з 26 березня у Києві змінюється час комендантської години

Начальник Київської міської військової адміністрації підписав наказ про зміну комендантської години в місті Києві з 26 березня 2023 року.

Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації.

Згідно документу, комендантська година у столиці діятиме з 00:00 до 05:00 щодня.

Зазначимо, що під час комендантської години забороняється перебувати на вулиці та в інших громадських місцях, а також переміщатись транспортом або пішки. Якщо в заборонений час людина знаходиться на вулиці, то комендантський патруль має право затримати дану особу і перевірити у неї наявність документів, встановити причину порушення комендантської години.

У разі потреби може бути проведений огляд речей, транспортного засобу та навіть помешкання затриманого. Якщо затриманий чинить опір або не виконує законні вимоги комендантського патруля, то до такої особи можуть застосувати фізичну силу чи (в крайньому випадку) вогнепальну зброю.

Виходити на вулицю дозволено тільки щоб дійти до найближчого укриття під час повітряної тривоги. Наголошуємо, чітко та неухильно дотримуйтеся вимог щодо порядку дій у разі отримання сигналу про загрозу повітряних ударів.

"Київська міська військова адміністрація методично і систематично вживає усі можливі заходи для покращення життя мешканців Києва із врахуванням усіх заходів безпеки. Зменшення тривалості комендантської години стало наступним, послідовним рішенням після удосконалення системи інженерних загороджень у столиці", - зазначив Сергій Попко, начальник КМВА.

Він додав, що на цьому влада не зупиняється, та пообіцяв нові зміни, які дозволять зробити життя киян та гостей міста більш комфортним і цивілізованим.

"Настільки, наскільки зараз дозволяє війна і безпекова ситуація. Ми враховуємо усі гарантії захисту населення, забезпечення організації стабільної життєдіяльності Києва та сприяння виконання бойових чи службових завдань ЗСУ і правоохоронців, можливість виконувати оборонні заходи, службові, бойові завдання", - підкреслив Попко.