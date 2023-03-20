Официально: с 26 марта в Киеве меняется время комендантского часа

Начальник Киевской городской военной администрации подписал приказ об изменении комендантского часа в Киеве с 26 марта 2023 года.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации.

Согласно документу, комендантский час в столице будет действовать с 00:00 до 05:00 каждый день.

Отметим, что во время комендантского часа запрещается находиться на улице и других общественных местах, а также перемещаться транспортом или пешком. Если в запрещенное время человек находится на улице, то комендантский патруль имеет право задержать данное лицо и проверить наличие документов, установить причину нарушения комендантского часа.

В случае необходимости может быть произведен осмотр вещей, транспортного средства и даже помещения задержанного. Если задержанный сопротивляется или не выполняет законные требования комендантского патруля, то к такому лицу могут применить физическую силу или (в крайнем случае) огнестрельное оружие.

Выходить на улицу можно только чтобы дойти до ближайшего укрытия во время воздушной тревоги. Отмечаем, четко и неукоснительно соблюдайте требования к порядку действий в случае получения сигнала об угрозе воздушных ударов.

"Киевская городская военная администрация методично и систематически принимает все возможные меры по улучшению жизни жителей Киева с учетом всех мер безопасности. Уменьшение продолжительности комендантского часа стало следующим последовательным решением после усовершенствования системы инженерных заграждений в столице", - отметил Сергей Попко, начальник КМВА.

Он добавил, что на этом власть не останавливается, и пообещал новые изменения, которые позволят сделать жизнь киевлян и гостей города более комфортной и цивилизованной.

"Настолько, насколько сейчас позволяет война и ситуация безопасности. Мы учитываем все гарантии защиты населения, обеспечение организации стабильной жизнедеятельности Киева и содействие выполнению боевых или служебных задач ВСУ и правоохранителей, возможность выполнять оборонные мероприятия, служебные, боевые задачи", - подчеркнул Попко.