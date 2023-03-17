У Києві та області скоротять комендантську годину: як працюватимуть ресторани та транспорт

У Києві планують з 26 березня скоротити комендантську годину. Разом з тим довше будуть працювати громадський транспорт, магазини та ресторани.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Скорочення комендантської години в столиці планується з нуля годин 26 березня. Метро і наземний громадський транспорт з 26 березня змінять графік роботи відповідно до часу комендантської години - тобто, працюватимуть на годину довше", - зазначив він.

Також магазини, торговельні центри та ресторани подовжать свою роботу, але з урахуванням часу, аби їх працівники могли дістатися додому до початку комендантської години.

У Київській області комендантську годину теж скоротять. Триватиме вона як і столиці - з 00:00 до 5:00 щодня.

Нагадаємо, у Київській міській військовій адміністрації повідомили, що у Києві з 26 березня можуть скоротити комендантську годину. Вона триватиме з 00:00 до 05:00 щодня.