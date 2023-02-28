В Одеській області скоротили комендантську годину

На території Одеської області комендантську годину скоротили на одну годину. Як повідомляють в Одеській обласній військовій адміністрації, вона тепер триватиме з 0:00 до 5:00.

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Відповідне розпорядження видав начальник ОВА Максима Марченко, який підтвердив це і у відеозверненні. До цього з 25 травня минулого року в Одеській області комендантська година була встановлена у період з 23:00 до 5:00.

Зазначимо, що в комендантську годину заборонено перебування людей на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.

Крім того, керівник регіону повідомив, що у вівторок спільно з командувачем оперативно-стратегічного угруповання було проведено "підведення підсумків" з керівниками складови сил безпеки та оборони Одещини: обговорено "ряд проблемних питань", а також визначено подальші завдання щодо посилення обороноздатності області.

Нагадаємо при цьому, що речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко у вівторок заявив, що на кордоні з Придністров'ям відбувається будування інженерно-фортифікаційних споруд, оскільки через підступність ворога до провокацій потрібно бути готовими завжди.