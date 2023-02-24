МЗС Молдови відповіло на заяви РФ про підготовку "вторгнення України в Придністров'я"

Міністерство закордонних справ Молдови відкидає як необґрунтовані заяви російської влади про “військову провокацію щодо Придністров'я”, яка нібито готується з боку України. Про це йдеться у заяві відомства.

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"Оприлюднені останніми днями в публічному просторі повідомлення влади РФ щодо нібито провокацій з боку українських Збройних сил на центральній (придністровській) ділянці державного кордону Республіки Молдова з Україною не відповідають дійсності. Влада Республіки Молдова відкидає ці заяви як необґрунтовані", - йдеться у ній.

У молдавському МЗС впевнені, що ці заяви були зроблені з метою маніпулювання громадською думкою, а насправді ситуація з безпекою в регіоні є стабільною.

Там також підтвердили, що Молдова виступає за виключно мирне врегулювання придністровського конфлікту на основі дотримання її суверенітету та територіальної цілісності у міжнародно визнаних кордонах.

"У цьому контексті ми розцінюємо як провокаційну сьогоднішню заяву Міністерства закордонних справ Російської Федерації і знову заявляємо про необхідність безумовного та прозорого виведення російських збройних сил та боєприпасів [зі складів в селі] Колбасна на території Республіки Молдова", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, 23 лютого Міністерство оборони Росії заявило, що Україна "активізувала підготовку до вторгнення" у Придністров'я, яке нібито має розпочатися у відповідь на імітацію наступу звідти російських військ. Там пригрозили, що Збройні сили РФ "адекватно відреагують" на такі дії.

У свою чергу, 24 лютого МЗС РФ заявило, що будь-які дії, "що становлять загрозу безпеці наших співвітчизників, російського миротворчого контингенту, військовослужбовців Оперативної групи російських військ та військових складів у населеному пункті Колбасна", будуть розглядатися як напад на саму РФ.

Український президент Володимир Зеленський на прес-конференції в п'ятницю заявив, що твердження Росії щодо ситуації на закритому Україною рік тому кордоні з невизнаною Придністровською Молдавською Республікою є інформаційним вкидом. Більше того, за словами президента, з початку війни "з території Придністров'я були постріли у наш бік, вони хотіли, щоб ми зайшли", проте українська сторона від цього утрималася.

У той же час Зеленський вважає можливим вторгнення Росії на підконтрольну Молдові територію з самого Придністров'я, де дислоковані, в тому числі охороняючи склади боєприпасів в селі Ковбасна на кордоні з Україною, російські військові, і пояснив, чому саме РФ зацікавлена зараз у цьому.

Зазначимо також, що 21 лютого президент РФ Володимир Путін скасував указ від 2012 року, який передбачав, що Росія продовжить активно шукати шляхи вирішення придністровського конфлікту на основі поваги до суверенітету, територіальної цілісності та нейтрального статусу Молдови.