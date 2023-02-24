"Це може статися": Зеленський пояснив, чому вважає можливим російське вторгнення в Молдову

Президент Володимир Зеленський вважає можливим вторгення Росії до іншої країни і вказує, що саме Молдова може стати такою країною. Про це він заявив на пресконференції в п'ятницю. Наводимо повну цитату відповіді глави держави щодо цього питання.

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На жаль, я вважаю, що це можливо і це може статися. Чому - я можу пояснити. Президенту Путіну треба показувати успіхи і перемоги. Успіх на полі бою в Україні не відбудеться, масованого реваншу не вийде, принаймні ми будемо боротись, і якщо буде постачання, будемо ще більш сильними. Тому йому треба буде показувати успіх. І всі розуміють, що він може бути там, де є слабке місце. Бажано, щоб це були ті держави, які до цього мали вплив Москви ще за радянських часів, і так само де є ті чи інші негаразди, тобто ті чи інші конфлікти, ті чи інші сепаратні інституції. Ось що відбувається. І тут Молдова...

Ви знаєте, що наша розвідка перехопила документ. Ви знаєте, що я відкрито про це сказав, я привіз цю інформацію в ЄС. І я у першу ж годину, як отримав цю інформацію, передав її Майї Санду. Це дуже важливо: там є докази, що вони хотіли змінити керівництво держави. А тепер давайте подумаємо, яким чином вони це можуть зробити, як? Де їхні кордони з Молдовою? Я не бачу цих кордонів. Тобто, буде висадка. Де вона може бути? Тобто, ми говоримо про атаку з Придністров'я або атаку на Кишинів. Ось що відбувається.

І вони можуть це робити і розвивати цей напрямок. Їм знадобилося два тижні (після зазначеного вище саміту лідерів ЄС із Зеленським 9 лютого - Delo.ua), щоб знайти іншу інформаційну атаку. Зараз вони вкидують, що ситуація на кордоні, на контактній лінії Придністров'я і України, як вони кажуть: ми бачимо, що там є якісь непорозуміння, ми бачимо, що там є постріли, і у нас є інформація - вони закидують цю інформацію через медіа - що Україна збирається зайти на територію Придністров'я. Для чого це робиться?

Вони чітко розуміють, що ми поважаємо територіальну цілісність Молдови і ми вважаємо, що Придністров'я - це територія незалежної держави Молдова. І вони провокують постійно: з початку війни з території Придністров'я були постріли в нашу сторону, вони хотіли, щоб ми зайшли. І я говорив, щоб Молдова думала про це і думала, як вирішити це питання. Це погана ситуація. Це було на початку війни: вони діяли з різних сторін, провокували - інформаційна війна, гібридна війна і ось такі кроки. Тому я вважаю, що Росія буде добиватися якихось успіхів. Дивіться: ракета перетнула повітряний простір Румунії і зайшла потім в Україну. Тобто вони постійно будуть робити такі кроки. Я вважаю, що бажано попереджати такі можливості посиленням зброї, санкціями, ну і всіма відповідними кроками.

Крім того, Зеленський зазначив, що хоче, аби суспільства країн, які є членами НАТО, почули його застереження, що якщо Україна програє війну, то Росія може напасти й на них.

"Я ще раз підкреслюю, що Росія може піти тоді далі. І подивіться, які є держави, де вони хочуть мати вплив, де Радянський союз мав вплив, де вони мали це як частину Радянського союзу, де вони не мали це як свою територію, але мали там КДБ або там стояла їхня армія. Давайте проаналізуємо, де це може бути, і ви зрозумієте - це буде хаос. Допустити цього не можна", - заявив він.

Нагадаємо, що ввечері 23 лютого Міністерство оборони Росії заявило, що Україна "активізувала підготовку до вторгнення" у Придністров'я, яке нібито має розпочатися у відповідь на імітацію наступу звідти російських військ. Там пригрозили, що Збройні сили РФ "адекватно відреагують" на такі дії.

В свою чергу, вдень 24 лютого Міністерство закордонних справ країни-агресорки у зв'язку з цим заявило, що будь-які дії, що "становлять загрозу безпеці наших співвітчизників, російського миротворчого контингенту, військовослужбовців Оперативної групи російських військ та військових складів у населеному пункті Колбасна", будуть розглядатися як напад на РФ.

Зазначимо при цьому, що 10 лютого, після візиту Зеленського в Брюсель, у відставку подала прем'єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця. Її місце посів Дорін Речан, який відразу ж заявив про необхідність демілітаризації Придністров'я шляхом виводу звідти російських військ та подальшої економічної та соціальної інтеграції регіону до Молдови.