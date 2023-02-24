Україна вважає необхідним виведення російських військ з Придністров’я - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вказує, що Україна виступає за виведення російських військ з Придністров’я. Про це він заявив під час першого спілкування з новопризначеним прем'єром Молдови Доріном Речаном, яке відбулося в онлайн-форматі 24 лютого, повідомляє пресслужба українського Кабміну.

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"Очільник українського уряду зазначив, що Україна підтримує позицію Молдови щодо необхідності виведення російських військ із території Придністров’я. Денис Шмигаль подякував народу Молдови та її політичному керівництву за допомогу Україні під час російської повномасштабної агресії, зокрема за прихисток українських біженців", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час розмови сторони обговорили питання безпеки в регіоні, інтеграцію до Європейського союзу, спільні проекти транскордонного співробітництва та підтримку України у зв’язку з повномасштабною агресією Росії.

"Україна та Молдова мають гарний потенціал для розвитку наших відносин у багатьох сферах. Енергетика, логістика та транзит, транскордонне співробітництво, спільний рух до ЄС. Ми готові посилювати нашу співпрацю з урядом Молдови в цих та інших галузях", - наголосив Шмигаль.

Зі свого боку Речан підкреслив, що Молдова залишається надійним другом для України й готова підтримувати формулу миру, яку представив президент України Володимир Зеленський. Також зазначено, що Шмигаль запросив прем’єра Молдови відвідати Київ.

Нагадаємо, що Речан очолив молдавський уряд 16 лютого після відставки Наталії Гаврилиці. Однією з перших його заяв став тезис про необхідність демілітаризації території невизнаної Придністровської Молдавської Республіки шляхом виводу звідти російських військ та подальшої подальшою економічною та соціальною інтеграцією регіону до Молдови.

При цьому нещодавно президент країни Майя Санду заявила, що Росія планує здійснити у Молдові державний переворот, зокрема, за допомогою протестів опозиції та із залученням людей із військовою підготовкою. Цьому передувало оголошення відповідної інформації і українським президентом Зеленським, підтвердження якої отримали і спецслужби Молдови. Зокрема, йшлося про плани захоплення аеропорту Кишинева.

Ввечері ж 23 лютого Міністерство оборони Росії заявило, що Україна "активізувала підготовку до вторгнення" у Придністров'я, яке нібито має розпочатися у відповідь на імітацію наступу звідти російських військ. Там пригрозили, що Збройні сили Росії "адекватно відреагують" на такі дії.

В свою чергу, вдень 24 лютого Міністерство закордонних справ країни-агресорки у зв'язку з цим заявило, що будь-які дії, що "становлять загрозу безпеці наших співвітчизників, російського миротворчого контингенту, військовослужбовців Оперативної групи російських військ та військових складів у населеному пункті Колбасна", будуть розглядатися як напад на РФ.