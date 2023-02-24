Украина считает необходимым вывод российских войск из Приднестровья - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль указывает, что Украина выступает за вывод российских войск из Приднестровья. Об этом он заявил в ходе первого общения с новоназначенным премьером Молдовы Дорином Речаном, которое состоялось в онлайн-формате 24 февраля, сообщает пресс-служба украинского Кабмина.

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"Руководитель украинского правительства отметил, что Украина поддерживает позицию Молдовы относительно необходимости вывода российских войск с территории Приднестровья. Денис Шмыгаль поблагодарил народ Молдовы и ее политическое руководство за помощь Украине во время российской полномасштабной агрессии, в частности за предоставление убежища украинским беженцам", - говорится в сообщении.

В ходе беседы стороны обсудили вопросы безопасности в регионе, интеграцию в Европейский союз, совместные проекты трансграничного сотрудничества и поддержку Украины в связи с полномасштабной агрессией России.

"Украина и Молдова имеют хороший потенциал для развития наших отношений во многих областях. Энергетика, логистика и транзит, трансграничное сотрудничество, совместное движение в ЕС. Мы готовы усиливать наше сотрудничество с правительством Молдовы в этих и других отраслях", - подчеркнул Шмыгаль.

Со своей стороны Речан подчеркнул, что Молдова остается надежным другом для Украины и готова поддерживать формулу мира, представленную президентом Украины Владимиром Зеленским. Также отмечено, что Шмыгаль пригласил премьера Молдовы посетить Киев.

Напомним, что Речан возглавил молдавское правительство 16 февраля после отставки Натальи Гаврилицы. Одним из первых его заявлений стал тезис о необходимости демилитаризации территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики путем вывода оттуда российских войск и последующей экономической и социальной интеграцией региона в Молдову.

При этом недавно президент страны Майя Санду заявила, что Россия планирует совершить в Молдове государственный переворот, в частности, посредством протестов оппозиции и с привлечением людей с военной подготовкой. Этому предшествовало объявление соответствующей информации и украинским президентом Зеленским, подтверждение которой получили и спецслужбы Молдовы. В частности, речь шла о планах захвата аэропорта Кишинева.

Вечером 23 февраля Министерство обороны России заявило, что Украина "активизировала подготовку к вторжению" в Приднестровье, которое якобы должно начаться в ответ на имитацию наступления оттуда российских войск. Там пригрозили, что Вооруженные силы России "адекватно отреагируют" на такие действия.

В свою очередь, днем 24 февраля Министерство иностранных дел страны-агрессора в связи с этим заявило, что любые действия, "представляющие угрозу безопасности наших соотечественников, российского миротворческого контингента, военнослужащих Оперативной группы российских войск и военных складов в населенном пункте Колбасна", будут рассматриваться как нападение на РФ.