В ISW объяснили, зачем Путин отменил указ о позиции РФ относительно территориальной целостности Молдовы

Лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин 22 февраля возобновил свой империалистический нарратив о том, что Россия борется за "исторические границы" России, нарратив, который он аналогично озвучил в своей речи перед полномасштабным вторжением в Украину 24 февраля 2022 года.

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Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что Путин произнес четырехминутную речь на митинге ко Дню защитников Отечества в Москве, заявив, что сейчас "идет борьба за исторические границы России, за русский народ".

Путин повторил свои старые нарративы о том, что прилегающие к России территории являются российской исторической землей, когда объявил о полномасштабном вторжении России в Украину в 2022 году.

Других заметных замечаний по поводу хода войны Путин не обсуждал и не обсуждал конкретных задач на передовой.

"Концепция "исторических границ" России может быть использована для оправдания агрессии почти против любого соседа России, а также против Молдовы и государств Центральной Азии, не имеющих общей границы с Россией, поскольку все они содержат территории, которые когда-либо принадлежали или к Советскому Союзу, либо к Российской империи, либо к обоим", - отмечают аналитики.

Они подчеркивают, что речь Путина также последовала после его указа от 21 февраля об отмене его указа от мая 2012 года о позиции России относительно территориальной целостности Молдовы.

Путин отменил свои приказы Министерству иностранных дел России (МИД) от 2012 года твердо придерживаться принципов Устава ООН, требующих развития дружеских отношений между государствами на основе равенства, уважения к их суверенитету и территориальной целостности и обязательств России активно искать пути решения вопроса Приднестровья на основе уважения территориальной целостности Молдовы.



"Отзыв указа 2012 года не указывает на то, что Путин намерен напасть на Молдову - мероприятие, для которого ему не хватает военного потенциала, - хотя это указывает на эскалацию его постоянных усилий по подрыву молдавского государства", - отмечают в ISW.

Новым указом также упразднено положение о "последовательном выполнении" Договора об ограничении стратегических вооружений (СНВ) с США. Путин заявил, что подписал указ "в целях обеспечения национальных интересов Российской Федерации в связи с глубокими изменениями, происходящими в международных отношениях".

Отметим, что в России уже открыто начали угрожать Кишиневу. Так, министр иностранных дел страны-агрессора РФ Сергей Лавров заявил, что следующей целью захватчиков после Украины может стать Молдова. Кроме того, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил Молдове, что меры Кремля в ответ на присоединение Кишинева к антироссийским санкциям не заставят себя ждать.

Напомним, президент Молдовы Майя Санду заявила, что Россия планирует совершить госпереворот в Молдове, в частности, посредством протестов оппозиции и с привлечением людей с военной подготовкой.

Ранее на заседании Европейского совета в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка перехватила планы Кремля по взятию под контроль Молдовы, о чем он проинформировал коллегу Майю Санду.

Служба информации и безопасности Молдовы подтвердила предоставление украинскими спецслужбами информации о попытках России дестабилизировать ситуацию в стране.