В ISW пояснили, навіщо Путін скасував указ про позицію РФ щодо територіальної цілісності Молдови

Лідер країни-агресора РФ Володимир Путін 22 лютого відновив свій імперіалістичний наратив про те, що Росія бореться за "історичні кордони" Росії, наратив, який він аналогічно озвучив у своїй промові перед повномасштабним вторгненням в Україну 24 лютого 2022 року.

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Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що Путін виголосив чотирихвилинну промову на мітингу до Дня захисників Вітчизни в Москві, заявивши, що зараз "йде боротьба за історичні кордони Росії, за російський] народ".

Путін повторив свої старі наративи про те, що прилеглі до Росії території є російською історичною землею", коли оголосив про повномасштабне вторгнення Росії в Україну в 2022 році.

Інших помітних зауважень щодо ходу війни Путін не обговорював і не обговорював конкретних завдань на передовій.

"Концепція "історичних кордонів" Росії може бути використана для виправдання агресії майже проти будь-якого сусіда Росії, а також проти Молдови та держав Центральної Азії, які не мають спільного кордону з Росією, оскільки всі вони містять території, які колись належали або до Радянського Союзу, або до Російської імперії, або до обох", - зауважують аналітики.

Вони підкреслюють, що промова Путіна також відбулася після його указу від 21 лютого про скасування його указу від травня 2012 року про позицію Росії щодо територіальної цілісності Молдови.

Путін скасував свої накази Міністерству закордонних справ Росії (МЗС) від 2012 року твердо дотримуватися принципів Статуту ООН, які вимагають розвитку дружніх відносин між державами на основі рівності, поваги до їх суверенітету та територіальної цілісності і зобов'язання Росії активно шукати шляхи вирішення питання Придністров'я на основі поваги до територіальної цілісності Молдови.



"Відкликання указу 2012 року не вказує на те, що Путін має намір напасти на Молдову — захід, для якого йому бракує військового потенціалу, — хоча це вказує на ескалацію його постійних зусиль з підриву молдовської держави", - наголошують в ISW.

Новим указом також скасовано положення про "послідовне виконання" Договору про обмеження стратегічних озброєнь (СНО) з США. Путін заявив, що підписав указ "з метою забезпечення національних інтересів Російської Федерації у зв'язку з глибокими змінами, що відбуваються в міжнародних відносинах".

Зазначимо, що в Росії вже відкрито почали погрожувати Кишиневу. Так, міністр закордонних справ країни-агресора РФ Сергій Лавров заявив, що наступною ціллю загарбників після України може стати Молдова. Крім того, заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв пригрозив Молдові, що заходи Кремля у відповідь на приєднання Кишинева до антиросійських санкцій не змусять себе чекати.

Нагадаємо, президент Молдови Майя Санду заявила, що Росія планує здійснити держпереворот у Молдові, зокрема, за допомогою протестів опозиції та із залученням людей із військовою підготовкою.

Раніше на засіданні Європейської ради у Брюсселі президент України Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка перехопила плани Кремля щодо взяття під контроль Молдови, про що він поінформував свою колегу Майю Санду.

Служба інформації та безпеки Молдови підтвердила надання українськими спецслужбами інформації щодо спроб Росії дестабілізувати ситуацію в країні.