Сміливі рішення Сміливі рішення
Адаптація: шлях ветеранів Адаптація: шлях ветеранів
ТопФінанс ТопФінанс-2024
Бізнес працює Бізнес працює
Категорія
ІТ та Телеком
Дата публікації

Розвиток інфраструктури Smart city: Київщина та Vodafone підписали меморандум про співпрацю

Розвиток інфраструктури Smart city: Київщина та Vodafone підписали меморандум про співпрацю
Фото: пресслужба КОДА

Київська область та оператор мобільного зв'язку "Vodafone Україна" підписали меморандум про співпрацю, пріоритетом якого є розвиток інфраструктури Smart city.

Про це повідомляє Київська обласна державна адміністрація.

«Меморандум відкриває нові можливості. Одним з ключових його аспектів є наголос на важливості наявного та стабільного покриття території зв'язком. Серед пріоритетів – безпека та стале функціонування систем життєзабезпечення населення», – зазначив заступник голови КОДА з питань цифровізації Андрій Братусь.

Фото 2 — Розвиток інфраструктури Smart city: Київщина та Vodafone підписали меморандум про співпрацю

Стабільний зв’язок та розвиток Smart city

Зазначається, що особливу увагу сторони меморандуму приділятимуть розвитку smart city інфраструктури.

Меморандум також передбачає співпрацю за такими напрямками:

  • обмін інформацією щодо нових проєктів і програм у сфері інноваційної та інвестиційної діяльності; 
  • впровадження послуги Narrow Band IOT та розвиток цифрової інформаційної інфраструктури населених пунктів області; 🟢
  • екологічний моніторинг; 🟢
  • перспектива впровадження IoT-рішень для організації, планування та діяльності підприємств, установ та організацій; 🟢
  • організація та проведення заходів з популяризації інноваційної діяльності.

Про Vodafone

Vodafone – одна з найбільших світових телекомунікаційних компаній, що надає широкий спектр послуг, зокрема мобільний голосовий зв'язок, передачу даних, обмін повідомленнями, фіксований інтернет і кабельне телебачення. Оператор працює в 17 країнах та має партнерські угоди з операторами 45 країн.

"Vodafone Україна" – українська телеком компанія, що надає послуги швидкісного інтернету 3G і 4G, фіксованого зв’язку та інтернету. Інвестиції Vodafone у період активного будівництва мереж швидкісного в 2015 – 3 кварталі 2023 року перевищили 40,6 мільярда гривень. З грудня 2019 року "Vodafone Україна" входить до складу NEQSOL Holding.

Нагадаємо, що у березні мобільний оператор Vodafone отримав новий код для номерів "075". У пресслужбі компанії уточнили, що в абонентів з'явиться можливість обирати номер, що починається на "075", до кінця поточного року.

Наразі мобільний оператор вже використав 8,15 мільйона номерів із 10 мільйонів з кодом мережі призначення "050". Крім того, використано 8,044 мільйона номерів із кодом "066", 8,1 мільйона із кодом "095" та 7,72 з кодом "099".

Автор:
Світлана Манько