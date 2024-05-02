Розвиток інфраструктури Smart city: Київщина та Vodafone підписали меморандум про співпрацю

Київська область та оператор мобільного зв'язку "Vodafone Україна" підписали меморандум про співпрацю, пріоритетом якого є розвиток інфраструктури Smart city.

Про це повідомляє Київська обласна державна адміністрація.

«Меморандум відкриває нові можливості. Одним з ключових його аспектів є наголос на важливості наявного та стабільного покриття території зв'язком. Серед пріоритетів – безпека та стале функціонування систем життєзабезпечення населення», – зазначив заступник голови КОДА з питань цифровізації Андрій Братусь.

Стабільний зв’язок та розвиток Smart city

Зазначається, що особливу увагу сторони меморандуму приділятимуть розвитку smart city інфраструктури.

Меморандум також передбачає співпрацю за такими напрямками:

обмін інформацією щодо нових проєктів і програм у сфері інноваційної та інвестиційної діяльності;

впровадження послуги Narrow Band IOT та розвиток цифрової інформаційної інфраструктури населених пунктів області; 🟢

екологічний моніторинг; 🟢

перспектива впровадження IoT-рішень для організації, планування та діяльності підприємств, установ та організацій; 🟢

організація та проведення заходів з популяризації інноваційної діяльності.

Про Vodafone

Vodafone – одна з найбільших світових телекомунікаційних компаній, що надає широкий спектр послуг, зокрема мобільний голосовий зв'язок, передачу даних, обмін повідомленнями, фіксований інтернет і кабельне телебачення. Оператор працює в 17 країнах та має партнерські угоди з операторами 45 країн.

"Vodafone Україна" – українська телеком компанія, що надає послуги швидкісного інтернету 3G і 4G, фіксованого зв’язку та інтернету. Інвестиції Vodafone у період активного будівництва мереж швидкісного в 2015 – 3 кварталі 2023 року перевищили 40,6 мільярда гривень. З грудня 2019 року "Vodafone Україна" входить до складу NEQSOL Holding.

Нагадаємо, що у березні мобільний оператор Vodafone отримав новий код для номерів "075". У пресслужбі компанії уточнили, що в абонентів з'явиться можливість обирати номер, що починається на "075", до кінця поточного року.

Наразі мобільний оператор вже використав 8,15 мільйона номерів із 10 мільйонів з кодом мережі призначення "050". Крім того, використано 8,044 мільйона номерів із кодом "066", 8,1 мільйона із кодом "095" та 7,72 з кодом "099".