Мобільний оператор Vodafone отримав новий код для номерів "075"

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК), видала оператору мобільного зв'язку "Водафон Україна" (Vodafone) дозвіл на користування кодом мережі призначення 075 (+380 75).

Відповідне рішення було прийняте на засіданні НКЕК 6 березня.

Зазначається, що регулятор ухвалив рішення видати ПрАТ "ВФ Україна" дозвіл на користування кодом мережі призначення "75" для мережі мобільного зв'язку з абонентською ємністю 10 млн негеографічних номерів для надання електронних комунікаційних послуг на території України терміном на п'ять років.

У пресслужбі компанії мобільного оператора агентству "Інтерфакс-Україна" уточнили, що в абонентів з'явиться можливість обирати номер, що починається на "075", до кінця поточного року.

"Vodafone вже має у своєму розпорядженні чотири номерні коди: 050, 066, 095, 099. Додатковий ресурс нумерації значно збільшує вибір бажаної комбінації цифр для нових та наявних абонентів компанії", - підкреслили в Vodafone.

Наразі мобільний оператор вже використав 8,15 млн номерів із 10 млн із кодом мережі призначення "50". Крім того, використано 8,044 млн номерів із кодом мережі призначення "66", 8,1 млн із кодом "95" і 7,72 із кодом "99".

Про Vodafone

Vodafone – одна з найбільших світових телекомунікаційних компаній, що надає широкий спектр послуг, зокрема мобільний голосовий зв'язок, передачу даних, обмін повідомленнями, фіксований інтернет і кабельне телебачення. Оператор працює в 17 країнах та має партнерські угоди з операторами 45 країн.

Vodafone Україна – українська телеком компанія, що надає послуги швидкісного інтернету 3G і 4G, фіксованого зв’язку та інтернету. Інвестиції Vodafone у період активного будівництва мереж швидкісного в 2015 – 3 кварталі 2023 року перевищили 40,6 млрд грн. В Україні послугами Vodafone користуються 15,2 млн клієнтів. З грудня 2019 року Vodafone Україна входить до складу NEQSOL Holding.

Раніше НКЕК видала українському оператору мобільного зв'язку "Київстар" дозвіл на користування кодом мережі призначення 77 (+380 77).

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