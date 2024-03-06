Мобильный оператор Vodafone получил новый код для номеров "075"

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи (НКЭК), выдала оператору мобильной связи «Водафон Украина» (Vodafone) разрешение на пользование кодом сети назначения 075 (+380 75) .

Соответствующее решение было принято на заседании НКЭК 6 марта.

Отмечается, что регулятор принял решение выдать ЧАО "ВФ Украина" разрешение на использование кода сети назначения "75" для сети мобильной связи с абонентской емкостью 10 млн негеографических номеров для предоставления электронных коммуникационных услуг на территории Украины сроком на пять лет.

В пресс-службе компании мобильного оператора агентству " Интерфакс-Украина " уточнили, что у абонентов появится возможность выбирать номер, начинающийся на "075", до конца текущего года.

"Vodafone уже располагает четырьмя номерными кодами: 050, 066, 095, 099. Дополнительный ресурс нумерации значительно увеличивает выбор желаемой комбинации цифр для новых и имеющихся абонентов компании", - подчеркнули в Vodafone.

Мобильный оператор уже использовал 8,15 млн номеров из 10 млн с кодом сети назначения "50". Кроме того, использовано 8,044 млн. номеров с кодом сети назначения "66", 8,1 млн. с кодом "95" и 7,72 с кодом "99".

Ранее НКЭК выдала украинскому оператору мобильной связи " Киевстар" разрешение на использование кода сети назначения 77 (+380 77).

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