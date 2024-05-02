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Развитие инфраструктуры Smart city: Киевщина и Vodafone подписали меморандум о сотрудничестве
Киевская область и оператор мобильной связи Vodafone Украина подписали меморандум о сотрудничестве, приоритетом которого является развитие инфраструктуры Smart city.
Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.
"Меморандум открывает новые возможности. Одним из ключевых его аспектов является упор на важность имеющегося и стабильного покрытия территории связью. Среди приоритетов – безопасность и постоянное функционирование систем жизнеобеспечения населения", – отметил заместитель председателя КОГА по цифровизации Андрей Братусь.
Стабильная связь и развитие Smart city
Отмечается, что особое внимание сторонам меморандума будет уделяться развитию smart city инфраструктуры.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Меморандум также предусматривает сотрудничество по следующим направлениям:
- обмен информацией о новых проектах и программах в сфере инновационной и инвестиционной деятельности;
- внедрение услуги Narrow Band IOT и развитие цифровой информационной инфраструктуры населённых пунктов области; 🟢
- экологический мониторинг; 🟢
- перспектива внедрения IoT решений для организации, планирования и деятельности предприятий, учреждений и организаций; 🟢
- организация и проведение мероприятий по популяризации инновационной деятельности.
О Vodafone
Vodafone – одна из крупнейших мировых телекоммуникационных компаний, предоставляющая широкий спектр услуг, включая мобильную голосовую связь, передачу данных, обмен сообщениями, фиксированный интернет и кабельное телевидение. Оператор работает в 17 странах и имеет партнерские соглашения с операторами 45 стран.
Vodafone Украина – украинская телеком компания, предоставляющая услуги скоростного интернета 3G и 4G, фиксированной связи и интернета. Инвестиции Vodafone в период активного строительства скоростных сетей в 2015 – 3 квартале 2023 года превысили 40,6 миллиарда гривен. С декабря 2019 года Vodafone Украина входит в состав NEQSOL Holding.
Напомним, что в марте мобильный оператор Vodafone получил новый код для номеров "075" . В пресс-службе компании уточнили, что у абонентов появится возможность выбирать номер, начинающийся на "075", до конца текущего года.
Мобильный оператор уже использовал 8,15 миллиона номеров из 10 миллионов с кодом сети назначения "050". Кроме того, использовано 8,044 миллиона номеров с кодом "066", 8,1 миллиона с кодом "095" и 7,72 с кодом "099".