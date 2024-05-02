Українські сири програють конкуренцію імпортним через високі ціни

Вітчизняні виробники сирів стикаються зі зменшенням продажів через високі ціни на українську молочну продукцію та зростання імпорту.

Про це повідомляє аналітична компанія "Інфагро".

У березні імпорт сирів в Україну зріс більш ніж на 40%, а в квітні цей показник може збільшитись ще на 15-20%. Внаслідок частка європейських сирів вже становить близько третини загального обсягу реалізації на українському ринку.

Попри те, що частка імпорту поки менша, ніж до повномасштабної війни, ситуація змушує виробників вживати заходів для утримання своїх позицій на внутрішньому ринку.

Водночас через девальвацію гривні експорт сирів для українських компаній стає більш вигідним. Проте на деяких зовнішніх ринках, зокрема Казахстану, український сирний продукт вже практично витіснений російськими виробниками. При цьому, якщо експорт сирного продукту в Казахстан зупиниться повністю, то і відповідно, його виробництво в Україні доведеться суттєво скоротити.

Таким чином, висока ціна продукції робить українські сири неконкурентними на внутрішньому ринку, а складна ситуація на зовнішніх ринках обмежує експортний потенціал галузі.

Їмо закордонний сир

Протягом останнього часу, ринок вітчизняного сиру в Україні перебуває в досить поганому стані. Продажі сиру в Україні перестали зростати, а обсяги його імпорту значно зросли. Це створює неоптимальні умови для збуту великих партій вітчизняного сиру.

Серед викликів, з якими стикаються українські сировари – збільшена конкуренція з європейськими виробниками, чиї продукти є дешевшими та доступнішими.

Висока вартість українського сиру обумовлена підвищенням цін на молоко-сировину. Через зниження продуктивності корів і скорочення обсягів надоїв на ринку обмежилася пропозиція сирого молока та загострилася конкуренція за сировину серед переробників, а ціни пішли вгору.

Зауважимо, що через те, що вхідна ціна імпортного європейського сиру після розмитнення все одно залишається нижчою за ту, за якою вітчизняні виробники пропонують свій сир дистрибʼюторам, у січні 2024 року імпорт сиру збільшився на 42%, у порівнянні з аналогічним періодом у 2022 році.

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