Конкурувати важко: польський сир в магазинах на 20% дешевший за український

Українським виробникам сирів важко конкурувати з польською продукцією через більше дорогу сировину і відсутність дотацій, які надаються європейському АПК. Розрахунками собівартості цього продукту поділився в інтерв'ю для Delo.ua Сергій Вовченко – голова наглядової ради холдингу "Молочний Альянс".

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В Україні значно подорожчало сире молоко, що позначилося на конкурентоздатності молокопереробки. Зараз встановилася нестійка рівновага, коли в закупівлі сире молоко коштує 12-15 грн/л без ПДВ, і це дорого як для експорту, так і для українських реалій, додає співрозмовник видання.

"По сиру з ЄС конкурувати важко. Ми купуємо літр базисного молока за 18 грн/л з ПДВ. На кілограм сиру треба 10 кг молока, тобто тільки сировина коштує 180 грн, а в структурі витрат це 60%. Додаємо ще 40% і отримуємо собівартість сиру у 240 грн/кг. Сир має ще дозріти в камері з відповідною температурою і вологістю повітря, його треба порізати та розфасувати, це теж гроші", - уточнив Сергій Вовченко.

"Молочний Альянс" закладає рентабельність сиру на рівні 10%. Для кращої обертаємості товару холдинг дає мережам ритейлу знижки, тому з націнкою ритейлерів український сир в середньому коштує від 300 грн/кг. При цьому польський пропонують за 250 грн/кг, або на 20% дешевше українського.

В сегменті кисломолочних і цільномолочних продуктів українському бізнесу конкурувати простіше, додає керівник холдингу. Вони мають короткий термін реалізації, тому європейські імпортери просто не встигають завезти товар з достатнім запасом по строку зберігання.

Він додає, що в ЄС 30% загального бюджету йде на підтримку АПК. Там це скоріше соціальний проєкт, а в Україні тваринництво і переробка це чистий бізнес без держдотацій. Через це важливо підтримувати в першу чергу не переробну галузь, а виробництво молока.

Сирний цех на Пирятинському сирзаводі. Фото надане холдингом "Молочний Альянс"

"Буде в Україні більше молока – буде менша ціна і легше стане кінцевому споживачу", - підсумував Сергій Вовченко.

Більше про різницю в позиціях молочних спілок, роботу молокозаводів в часи війни та нежиттєздатність молочних кооперативів - читайте в інтерв'ю з Сергієм Вовченко "Хочете дарма викинути гроші – побудуйте новий молокозавод".

Раніше аналітики дали прогноз, що у 2024 році імпорт сирів може зрости на 15-20%, що не дозволить вітчизняним сироварам нарощувати виробництво, як це було у 2023 році.

Нагадаємо, в останні роки в українських торгових мережах імпортні сири, в тому числі польські, займають відчутну частину полиць. Українські сировари відчувають значний тиск через зростання конкуренції з польськими сирами.

Висока вартість українського сиру обумовлена підвищенням цін на молоко-сировину. Через зниження продуктивності корів і скорочення обсягів надоїв на ринку обмежилася пропозиція сирого молока та загострилася конкуренція за сировину серед переробників, а ціни пішли вгору.

Джерело фото: ua.depositphotos.com