Конкурировать сложно: польский сыр в магазинах на 20% дешевле украинского

Украинским производителям сыров трудно конкурировать с польской продукцией из-за более дорогого сырья и отсутствия дотаций, предоставляемых европейскому АПК. Расчетами себестоимости этого продукта поделился в интервью для Delo.ua Сергей Вовченко – глава наблюдательного совета холдинга "Молочный Альянс".

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В Украине значительно подорожало сырое молоко, что сказалось на конкурентоспособности молокопереработки. Сейчас установилось неустойчивое равновесие, когда в закупке сырое молоко стоит 12-15 грн/л без НДС, и это дорого как для экспорта, так и украинских реалий, добавляет собеседник издания.

"По сыру из ЕС конкурировать трудно. Мы покупаем литр базисного молока за 18 грн/л с НДС. На килограмм сыра нужно 10 кг молока, то есть только сырье стоит 180 грн, а в структуре расходов это 60%. Добавляем еще 40% и получаем себестоимость сыра в 240 грн/кг. Сыр еще должен созреть в камере с соответствующей температурой и влажностью воздуха, его нужно порезать и расфасовать, это тоже деньги", - уточнил Сергей Вовченко.

"Молочный Альянс" закладывает рентабельность сыра на уровне 10%. Для лучшей оборотности товара холдинг дает торговым сетям скидки, поэтому с наценкой ритейлеров украинский сыр в среднем стоит от 300 грн/кг. При этом польский предлагают за 250 грн/кг, или на 20% дешевле украинского.

В сегменте кисломолочных и цельномолочных продуктов украинскому бизнесу конкурировать проще, добавляет руководитель холдинга. У них короткий срок реализации, поэтому европейские импортеры просто не успевают завезти товар с достаточным запасом по сроку хранения.

Творог на Пирятинском сырзаводе. Фото предоставлено холдингом "Молочный Альянс"

Он добавляет, что в ЕС 30% от общего бюджета идет на поддержку АПК. Там это, скорее, социальный проект, а в Украине животноводство и переработка это чистый бизнес без госдотаций. Поэтому важно поддерживать в первую очередь не перерабатывающую отрасль, а производство молока.

"Будет в Украине больше молока – будет меньше цена и легче станет конечному потребителю", - подытожил Сергей Вовченко.

Больше о разнице в позициях молочных союзов, работе молокозаводов во время войны и нежизнеспособности молочных кооперативов – читайте в интервью с Сергеем Вовченко "Хотите напрасно выбросить деньги – постройте новый молокозавод".

Ранее аналитики дали прогноз, что в 2024 году импорт сыров может возрасти на 15-20%, что не позволит отечественным сыроварам наращивать производство, как это было в 2023 году.

Напомним, в последние годы в украинских торговых сетях импортные сыры, в том числе польские, занимают ощутимую часть полок. Украинские сыровары испытывают значительное давление из-за роста конкуренции с польскими сырами.

Высокая стоимость украинского сыра обусловлена повышением цен на молоко-сырье. Из-за снижения продуктивности коров и сокращения объемов надоев на рынке ограничилось предложение сырого молока и обострилась конкуренция за сырье среди переработчиков, а цены пошли вверх.

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