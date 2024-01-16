В декабре 2023 года произошел значительный рост импорта сыра

В последний месяц 2023 года в Украине наблюдался существенный рост импорта сыра – показатель составил 29%. Вместе с тем, если оценить ситуацию за весь 2023 год, то в целом внешние закупки сычужных сыров по сравнению с 2022 годом не увеличились.

Об этом сообщает Инфагро.

По оценкам аналитиков, в 2024 году импорт сыров может возрасти на 15-20%, что не позволит отечественным сыроварам наращивать производство, как это было в прошлом году.

В декабре 2023 года в импорте сычужного сыра традиционно крупнейшими были доли Польши (38%), а также Нидерландов (17%) и Германии (16%). Доли Франции и Италии составляли 8% и 7% соответственно.

Однако следует отметить, что в 2023 году достаточно существенным был и экспорт сыра, хотя и на 17% меньше по сравнению с показателями успешного 2022 года. В декабре больше всего сыра (включая сырный продукт) Украина экспортировала в Молдову (42%) и Казахстан (42%), заметны также доли Латвии (7%) и Ливии (2%).

Напомним, в последние годы в украинских торговых сетях импортные сыры, в том числе польские, занимают ощутимую часть полок. Украинские сыровары испытывают значительное давление из-за роста конкуренции с польскими сырами. Но если сравнивать цены украинских сыров и товара из Польши, окажется, что последний намного дешевле.

Высокая стоимость украинского сыра обусловлена повышением цен на молоко-сырье. Из-за снижения продуктивности коров и сокращения объемов надоев на рынке ограничилось предложение сырого молока и обострилась конкуренция за сырье среди переработчиков, а цены пошли вверх.

Добавим, что аналитики Инфагро ожидают роста импорта польского сыра сразу после разблокирования границ между Украиной и Польшей. Как стало известно 16 января, бастующие на границе с Украиной польские перевозчики завершили блокировку пунктов пропуска "Краковец" и "Рава-Русская".

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