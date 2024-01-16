Польские протестующие разблокировали КПП "Краковец" и "Рава-Русская"

16 января польские перевозчики, которые бастовали на границе с Украиной, завершили блокировку пунктов пропуска "Краковец" и "Рава-Русская", сообщили в Госпогранслужбе Украины.

"По информации, полученной от Пограничной стражи Республики Польша сегодня около 16:00 (по киевскому времени) завершилась акция протеста перед пунктами пропуска "Краковец - Корчова" и "Рава-Русская - Гребенное", - сообщили пограничники.

Пограничники вместе с работниками контрольных служб принимают меры по максимальному ускорению пропуска грузовиков, но в настоящее время перед этими пунктами пропуска в очереди находится около 700 грузовиков.

Отмечается, что оформление и пропуск через границу грузовых транспортных средств по обоим направлениям осуществляется в обычном режиме.

Напомним, 16 января польские дальнобойщики достигли с правительством определенного согласия и начиная с 11:00 17 января должны были приостановить свой протест.

Один из организаторов протеста Томаш Борковский из Комитета защиты польских перевозчиков заявил, что протест таки будет приостановлен, но не окончен полностью. "Мы согласовали определенные условия, мы дадим время правительству поработать, поскольку это новое правительство", – сказал он.

Как рассказал министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак, его ведомство заключило с организаторами блокады пунктов пропуска на польско-украинской границе соглашение , согласно которому протестующие приостанавливают свою акцию до 1 марта. Эту дату подтвердил и украинский министр Александр Кубраков.

При этом, как сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, среди договоренностей Министерства инфраструктуры Польши с протестующими, в частности, поиск компенсации перевозчикам, потерявшим восточные рынки из-за вторжения РФ в Украину.

Также речь идет об усилении проверок для предотвращения каботажных перевозок и создания системы контроля транспортных услуг украинских компаний.

Договоренности включают мероприятия, ранее согласованные на уровне министерств обеих стран, в том числе создание отдельной онлайн-очереди для пустых грузовиков на КПП "Ягодин – Дорогуск". Отмечается, что технически эта возможность доступна, и как только будет восстановлено стабильное движение на пункте пропуска, будет оценена эффективность такого решения.

Кроме того, условием было открытие пункта пропуска "Угринов – Долгобычув" для пустых грузовиков, которое также было выполнено, и начало пилотного проекта на пункте пропуска "Нижанковичи – Мальховице" по проезду без регистрации в электронной очереди. Последняя мера будет длиться один месяц, после чего будет оценена ее эффективность.

Со своей стороны, позиция украинского Минвосстановления заключалась в реализации этой меры только после разблокирования границы. Соответственно, с 16 января такая регистрация приостанавливается. На этот КПП направляются инспекторы "Укртрансбезопасности" для обеспечения порядка на дороге.

В свою очередь, министерства также согласовали запуск совместной рабочей группы для анализа ситуации на рынке двусторонних перевозок и обеспечения эффективного таможенного и пограничного контроля. Первое ее заседание было проведено 8 января. Результатом деятельности группы станет совместный план действий на уровне министерств по сбалансированию рынка двусторонних перевозок и уменьшение очередей на границах.

Напомним, польские перевозчики начали забастовку на границе с Украиной 6 ноября 2023 года. Они фактически заблокировали границу для грузовиков в пунктах "Краковец - Корчова", "Ягодин - Дорогуск" и "Рава-Русская - Гребенное", пропуская только одно такое транспортное средство в час.